Ako vidím budúcnosť (ne)cestovania?

Pôjdeme v lete na dovolenku ako každý rok alebo budeme sedieť doma? Bude cestovanie ešte lacnejšie alebo naopak, pôjdu ceny hore? A čo budem robiť s travel blogom, keď sa nebude cestovať?

Čo bude a čo nebude s cestovaním?

Neviem. Nikto nevie. A nebude to inak, až kým nebudeme všetci vedieť. Môžem vám však prezradiť môj odhad. Ten však môže a aj nemusí byť pravdivý. Napríklad, čo sa týka korony, vôbec som nepredpokladala, že nastane takáto pandémia. Takže to berte s rezervou.

Môj odhad, kedy sa začne znovu cestovať

Turizmus je obrovskou časťou príjmu sveta. Verím preto, že akonáhle to pôjde, otvoria sa hranice minimálne s obmedzeniami. Zrejme postupne, v závislosti od situácie v krajine a hlavne od politikov, ktorí danú krajinu riadia. Nezávidím im – politici každej krajiny musia dnes dbať jednak na to, aby zomrelo čo najmenej ľudí a jednak na to, aby krajinu svojimi opatreniami neposlali do totálneho krachu.

Akonáhle bude riziko úmrtí klesať, začne diskusia o otvorení hraníc. Tie sa možno najprv otvoria iba pre business cestovateľov, prípadne bude povinné na vstup do inej krajiny priniesť nielen pas, ale aj potvrdenie nie staršie ako 3 dni o negatívnom testovaní na koronavírus. To isté môže čakať ľudí, ktorí prídu na územie SR – rovno na letisku alebo na hraniciach im spravia test. Na 48 hodín pôjdu do karantény a keď sa ukážu výsledky testov ako negatívne, budú znovu fungovať. Viem si tiež predstaviť, že hranice medzi sebou otvoria iba tie štáty, ktoré budú mať koronavírus pod kontrolou.

Svoje slovo tu bude mať aj Európska Únia, ktorá v týchto dňoch začína rokovania o spoločnom postupe pri nabiehaní členských štátov do normálneho stavu.

Ja chcem veľmi veľmi veriť, že prvé hranice by sa mohli otvoriť už v júni. Kľudne to však môže byť september alebo aj január 2021. Nikto nevie. Zároveň sa však domnievam, že väčšina ľudí nevycestuje hneď ako to bude možné – buď kvôli strachu z nákazy alebo kvôli obavám z možných komplikácií (napr. situácia v niektorej krajine sa zhorší, a tak sa zavrú hranice a vy budete mať problém dostať sa domov lebo cez tú krajinu máte prelet).

V konečnom dôsledku však očakávam, že cestovať sa začne. Ľudia chcú cestovať, v cestovaní sú peniaze a tie potrebuje každý, kto sa živí turistickým ruchom, Len pre info, v roku 2019 prispel turizmus globálnej ekonomike sumou 9,25 trilióna amerických dolárov (zdroj). Tu je zaujímavý článok s odhadmi dopadu korona vírusu od United Nations. Tí predpokladajú, že v roku 2020 celosvetovo poklesne počet prichádzajúcich turistov o 20% – 30%:

Bude cestovanie lacnejšie alebo drahšie?

Očakávam, že keď sa začnú postupne otvárať hranice, ceny budú nízke. A turistov málo. Prvého pol roka až rok bude všade oveľa menej turistov ako je zvykom, čo plánujem využiť, len ak to budem vnímať ako bezpečnú voľbu.

Do budúcna vidím dve možnosti:

Cestovanie zdražie a stane sa skôr výsadou bohatšej strednej triedy ako možnosťou pre každého (aj keď nebojte, budem tu s mojimi hackmi ako cestovať šikovne a lacno). Cestovanie zostane rovnako dostupné, pretože každý v turistickom ruchu bude zúfalo potrebovať, aby sa turisti vrátili.

Treba tiež zvážiť fakt, že s koronavírusom prišla aj kríza. A tá dopadne na nás všetkých.

Oplatí sa teraz bookovať letenky, dovolenky či ubytovanie?

V 95% prípadoch nie. Ak nájdeš EXTRÉMNE LACNÚ letenku či ubytovanie s možnosťou bezplatného storna, choď do toho. Ale v inom prípade by som počkala. Môže sa totiž stať, že sa cestovať ešte dať nebude a ty budeš musieť riešiť vrátenie peňazí (a ver mi, že je to otrava a dlho to trvá), prípadne, že letecká spoločnosť či cestovka skrachujú a tvoje peniaze zostanú visieť v lufte alebo že ceny pôjdu nižšie a ty si budeš búchať hlavu, prečo si nepočkal/a.

Ktoré cestovky a letecké spoločnosti skrachujú?

Neviem. Len viem, že určite niektoré skrachujú. Držím všetkým palce a prajem si, aby ich bolo čo najmenej. To, ktoré letecké spoločnosti skrachujú a ktoré nie, závisí od mnohých faktorov. Napríklad akú má letecká spoločnosť finančnú rezervu, či má lietadlá kúpené alebo ich má na lízing, koľko lietadiel má… Niektoré letecké spoločnosti sú vlastnené štátom alebo čiastočne štátom. Tu závisí od toho, či štát existenciu leteckej spoločnosti podporí alebo nie.

Niektoré letecké spoločnosti to však nedajú, a to je jediné tvrdenie, ktoré si dovolím napísať s veľkou pravdepodobnosťou. Aj z tohto dôvodu je pre nás najlepšie získať za zrušené letenky peniaze naspäť. Voucher na let krachnutej leteckej spoločnosti nám totiž bude na dve veci. Na druhú stranu, čím viac ľudí požiada o vrátenie peňazí, tým viac finančne zaťažíme letecké spoločnosti. Na tretiu stranu, korona zasiahla každého a za ten voucher si nájom nezaplatíme.

Čo budem robiť ja?

Asi ste si všimli, že viacerí travel blogeri a influenceri cez noc zmenili tému svojho blogu na lifestyle či varenie, ktoré sú teraz aktuálnejšie ako cestovanie.

Ak je jedna vec, ktorú môžem prehlásiť, je to toto: FOOD BLOGGERKA ani LIFESTYLE BLOGGERKA zo mňa nebude.Nezačnem fotiť krajšie fotky v outfitoch, ktoré si vyberám 8 hodín a tiež nezačnem fotiť moje jedlo (lebo ho vždy zjem predtým ako mi čoilen napadne odfotiť ho).

Na druhú stranu však musím z niečoho žiť. Mám šťastie, že ma živia moje vlastné produkty a nie som závislá na spoluprácach s firmami. Každú chvíľu tiež vymýšľam niečo nové. Pred 2 týždňami som vytvorila nové Travelhacker pexeso, kde som vyzbierala 128 (pre mňa) najkrajších miest sveta.

A úplnou novinkou je spustenie Patreon účtu. Patreon je platforma, kde môžeš podporiť obľúbených blogerov či umelcov a oni ti za to dajú prémiový obsah či darčeky.

A ak by sa nemalo cestovať dlho, napríklad viac ako rok?

To je veľmi ďaleká budúcnosť. Cestovanie a písanie je pre mňa vášeň a jedno bez druhého by ma nebavilo. Ak by som zrazu nemala o čom písať a nemala ako pomáhať, nesilila by som to.

Druhou alternatívou je tiež, že síce píšem o cestovaní, bavia ma všetky témy spojené s “hackovaním” – v mojom ponímaní sú to šikovné riešenia, ktoré ti pomôžu ušetriť peniaze, čas či nervy, ktoré NESPRAVÍŠ na úkor iných. Napr. kradnutie nie je hackovanie, aj keď na tom super zarobíš. Možno by som do budúcna vedela písať aj o hackoch z iných odvetví ako je cestovanie.

Na záver

Ono to vyzerá, že celý svet je hore nohami. Je to neobvyklá situácia a pre mnohých finančne likvidačná alebo inak náročná. Častokrát mám však pocit, že najväčšie obmedzenia si robíme vo vlastnej hlave.

Viem vymenovať minimálne 20 ľudí, ktorí roky túžili po tom, aby nemuseli chodiť do práce. Alebo aby mali viac času na seba či cvičenie. Nuž, teraz to prišlo. Asi nie za ideálnych podmienok, ale je to tu.Tí istí ľudia mi však dnes hovoria o tom, ako im chýba office. Alebo sa tešia na deň, kedy budú ráno čakať v zápchach či v rade na obedné menučko.

My ľudia chceme vždy to, čo nemáme. Ideálne je nežiť vo svojich vysnených predstavách – čo by bolo, ak by bolo – ale žiť naplno ďalej, pretože svet sa kvôli korone nezastavil. Veľa pohody aj v nepohode praje,

Janka Travelhacker