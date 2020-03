Komplet návod k letenkám, dovolenkám a ubytovaniu ovplyvnených Korona vírusom

Pripravila som si pre teba PDFko s odpoveďami na všetky otázky, ktoré ťa posledné dni trápia, týkajúce sa Korona vírusu. Nájdeš v ňom odpovede ohľadom zrušenia, či stornovania leteniek, ale aj ako kontaktovať letecké spoločností.

Čo všetko nájdeš v PDFku?

Čo robiť v prípade, že ti letecká spoločnosť zrušila let? Máš nárok na vrátenie peňazí? Alebo len na voucher či prebookovanie?

Čo ak ti letecká spoločnosť let nezrušila, no ty nechceš /(a zjavne nemôžeš) letieť?

Ako kontaktovať letecké spoločnosti či predajcov?

Ako sa vysporiadať s leteckými spoločnosťami, ktoré zavádzajú?

Čo ak máš letenky cez KIWI a nechcú ti vrátiť peniaze?

Kedy máš nárok na vrátenie peňazí za dovolenku?

Čo robiť s už zaplateným ubytovaním cez Booking, Airbnb či Expediu?

Odpovede na všetky tieto otázky (a mnoho ďalších) nájdeš nižšie. Pôvodne to mala byť aktualizácia knihy Cestuj bez miliónov, no vzhľadom na situáciu som túto aktualizáciu poskytla bezplatne každému, aj tým, ktorí nemajú zakúpenú knihu. Verím, že ti pomôže a zodpovie tvoje otázky. Ak nie, píš do komentárov, rada odpoviem, keď budem vedieť.

Všetko, čo potrebuješ vedieť k letom, dovolenkám a ubytovaniu počas korona vírusu

Rozklikni si galériu a čítaj nižšie:

Riešiš aj ty aktívne storno leteniek, ubytka alebo dovolenky? Alebo to už máš za sebou? Daj mi vedieť a pokúsim sa ti aj súkromne poradiť.

Janka Travelhacker