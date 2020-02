Treba sa báť korona vírusu a rušiť dovolenky či letenky?

Odkedy prišli správy, že v Taliansku sa začal šíriť korona vírus, dostávam vystrašené maily či máte rušiť dovolenky po svete a tiež komentáre s tým, prečo vôbec v “takejto dobe” dávam tipy, kam cestovať. Veď máme zdravotnú krízu!

1. Úmrtnosť na koronu je veľmi nízka a týka sa najmä starých ľudí a ľudí, ktorí už počas nákazy prekonávali inú vážnu chorobu.

Korona sa vyskytuje v severnom Taliansku v Lombardii a v okolí Benátok. Nie, celé Taliansko nemá epidémiu a nie každý, kto bol posledné 3 týždne v Taliansku je takmer na 100% nakazený (aj keď babkám nevysvetlíš...).

Zatiaľ na koronu na severe Talianska zomrelo 11 ľudí. Nechcem to nijak zľahčovať, no uznaj… Denne zomrie na svete viac ľudí kvôli tomu, že čumia do telefónu a zrazí ich auto alebo sa predávkujú aspirínom…O bežnej chrípke ani nehovorím. Samozrejme, korona je infekčná choroba a nedá sa porovnávať s tým, že sa niekto nepozerá na cestu. Koronu netreba brať na ľahkú váhu. Tiež však netreba šíriť paniku kvôli vírusu, na ktorý zomrelo minimum ľudí.

Chrípka vs. korona

Ešte informácia ku chrípke. Ako vidno nižšie, na chrípku v roku 2020 zomrelo oveľa viac ľudí ako na koronu. Chrípku máme v Európe dlhodobo, no žiadny chaos kvôli nej nenastal. Pravdou však je, že keď už raz koronu dostaneš, máš väčšiu šancu, že na ňu zomrieš. Zatiaľ čo kvôli bežnej chrípke zomiera 0,1% nakazených, pri korone je toto číslo vyššie. Pri ľuďoch do 39 rokov zomiera štatisticky 0,2% ľudí, u ľudí od 39 do 49 rokov je to 0,4% ľudí, u ľudí od 49 do 59 rokov ide o 1,3%. Starší ľudia majú úmrtnosť vyššiu (pozri obrázok nižšie, konkrétne stĺpik “case fatality rate %)

Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/768044/koronavirus-sirenie-poplasnej-spravy-je-trestny-cin-upozornuje-ministerstvo/

Chápem, že televízie dávajú veľké a hrozivé titulky. No to je ich business. Oni potrebujú čo najväčšiu sledovanosť a emócie a strach predávajú lepšie než fakty.

Tu je detailný prehľad o ľuďoch, ktorí v Číne zomreli na Koronu (zdroj tu). Väčšina nad 60 rokov, väčšina z oblasti okolo Wuhanu a väčšina mala už pred Koronou iné choroby. To len aby sme mali zopár čísel a štatistík namiesto chaosu.

2. Nikto nevie, čo bude o týždeň alebo o mesiac.

Lenže to nevieme nikdy. Každý moment môže vybuchnúť dôjsť k úniku radiácie (rozumej druhý Černobyl), Severná Kórea vypustí svoje jadrové zbrane, dostaneš rakovinu a do mesiaca je po tebe. Áno, Korona je hrozba a zomierajú na ňu ľudia – no to isté sa deje pri každej chorobe na svete. Momentálne nevieme, či sa Korona rozšíri alebo nie či ako veľmi sa rozšíri.

3. Neodporúčam rušiť dovolenky ani letenky.

Tí, ktorí chcete rušiť dovolenky, ktoré máte kúpené na najbližšie mesiace, teraz je najhorší možný čas. Teraz vám totiž nikto nezruší dovolenku či letenky zadarmo. Práve naopak, zaplatíte plný storno poplatok.

Ak sa situácia zhorší, letecké spoločnosti a cestovky vám zrejme ponúknu možnosť zrušenia leteniek či dovolenky zdarma. Žiadna cestovka či letecká spoločnosť si nevezme na triko lety do oblastí kde zúri korona. Naopak, je tiež možné, že situácia sa zlepší a takto o mesiac si už nikto na koronu ani nespomenie a vy si užijete perfektnú dovolenku tak, ako ste ju plánovali.

Niektoré letecké spoločnosti už začali rušiť lety do miest na severe Talianska. Ak by sa korona rozšírila, môžeme očakávať ďalšie rušenie letov.

4. Kupovala by som teraz letenky či plánovala dovolenku na mesiace dopredu?

Keď môžeš s kúpou leteniek a plánovaním leteniek počkať, počkaj. Pretože naozaj nevieš ako sa situácia vyvinie.

5. Keď už letenky kúpené mám, je v pohode cestovať či treba zostať doma?

Odkedy vypukla korona v Európe, toto bola otázka, ktorá mi bežala hlavou. O koľko je nebezpečnejšie cestovať ako byť doma? Informácie nižšie som spísala s virologičkou, ktorá sa mi ozvala na Instagrame. Celú našu konverzáciu som dola do albumu s názvom “KORONA” na Instagrame. Nižšie nájdeš najdôležitejšie body nášho rozhovoru a tiež rady k tomu čo robiť s nakúpenými letenkami.

Korona sa prenáša z človeka na človeka formou kvapôčkovej infekcie. To znamená, že vírus sa šíri telesnými tekutinami pri kašli a kýchaní, ale tiež pri blízkom rozhovore. Takisto sa korona prenáša priamym dotykom s infikovanými rukami alebo prostredníctvom znečisteného prostredia alebo pomôcok. Laicky povedané, ak si vedľa teba kýchne alebo zakašle niekto, kto je nakazený koronou alebo si podáte ruky (a ty si tú roku potom dáš do úst alebo do oka), môžeš sa nakaziť. Korona má inkubačnú dobu 14 dní a počas týchto 14 dní sa nemusia prejaviť príznaky. Takýto človek však môže nakaziť iných. To znamená, že nemôžeš vedieť, kto koronu má a kto nie (to nie je dôvod k panike, nezabúdajte, koronu má extrémne malé percento populácie v Európe).

Z týchto dvoch bodov vyššie jasne vyplýva, že ideálne by bolo nestretávať sa s ľuďmi a dať si domácu karanténu. Pretože také kino, nákupné centrum, diskotéka či reštaurácia je plná ľudí, ktorí ťa môžu nakaziť. Alebo – možeš nakaziť ty ich a ani o tom nebudeš vedieť.

Nie je potom či sa stretávam s ľuďmi v Bratislave (káva, obed, párty, tanečná, fitko…) alebo to isté robím niekde na Azorách či v Porte?

Z pohľadu nakazenia sa je to takmer rovnaké. Najväčšou hrozbou pri cestovaní je letisko, prípadne lietadlo. Ak však letiskom prejdeš s respirátorom, často a poriadne si umyješ ruky a to isté aplikuješ aj v lietadle, mal by si byť OK.

Lenže z pohľadu toho, že TY môžeš byť potenciálne nakazený a dovliecť koronu na miesto kde ešte nie je, je cestovanie nebezpečnejšie ako zostať doma.

Konkrétny príklad – na konci marca ideme na rodinnú dovolenku do Karibiku

Koncom marca plánujeme s rodinkou dovolenku na Martiniku a Guadalope. Letenky sme kúpili už pred mesiacom. Karibik som vybrala naschvál, dala som mu prednosť pred Juhovýchodnou Áziou kvôli Korone. Nepodlieham panike, neruším letenky. Ak by situácia bola vážna, verím, že letecké spoločnosti ponúknu možnosť zrušiť letenky zadarmo rovnako ako tomu bolo v Číne.

Ubytovania si buď vopred nerezervujem alebo si rezervujem také, ktoré majú bezplatné storno do 24 hodín (väčšina ubytovaní cez booking).

Extra tip: vždy, keď ľudia prestanú kupovať letenky a dovolenky sami, letecké spoločnosti a cestovky im v tom “pomáhajú”. Hlavne akciami a výpredajmi. Ak sa chaos a panika okolo Korony rozšíri (smerujeme tam), pričom situácia nebude tak vážna (pôjde o emócie, nie o fakty), môžeme čakať zlacnenie leteniek a dovoleniek. Ak sa naopak situácia zhorší a naozaj u nás nastane epidémia, letecké spoločnosti a cestovné kancelárie budú ponúkať možnosť plného storna a vrátenie peňazí. Keď začnú akcie či možnosti zrušiť zakúpené letenky, dám vám vedieť.

6. Dôležité je čítať fakty a zvýšiť svoju hygienu na maximum.

V momentálnej situácií nie je potrebné obmedzovať sa, báť sa, panikáriť či šíriť paniku. Treba si pravidelne umývať ruky, používať dezinfekciu a nedávať si prsty do úst ani do očí. Znie to detinsky, no to je najlepšia vec, čo pre seba vieš spraviť. Radšej si neobhrýzať prsty na pláži v Karibiku ako si ich obhrýzať doma za 4 stenami.

7. Nerob zo seba hrdinu

Dôležité je tiež nerobiť zo seba hrdinu, keď budeš mať príznaky chrípky. Radšej si vezmi PNku, zostaň doma, v posteli. Corona sa totiž prenáša najmä kvapôčkami pri kýchaní, reči, kašlaní alebo priamym kontaktom. Keď máš podozrenie, že by to mohla byť korona, kontaktuj lekára. Príznakom je náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich príznakov: kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, teplota nad 38 °C.

Ak máš vyššie uvedené príznaky alebo sa cítiš chorý, neodporúčam ti letieť. Na letiskách po prílete kontrolujú teplotu každému pasažierovi, ktorý priletí do krajiny. A ak ti namerajú teplotu nad 38, máš šancu, že ťa hodia do karantény.

Verím, že som ti dala na koronu realistický pohľad a tiež praktické tipy, ako sa rozhodovať pri plánovaní ciest a dovoleniek na najbližšie mesiace. Rada by som si vypočula tvoj názor na tému Korona a cestovanie. Cestovať či necestovať? Ako vnímaš momentálnu situáciu z pohľadu cestovania?

Janka Travelhacker