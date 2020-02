Tipy, ktoré potrebuješ vedieť pred dovolenkou na Bali

Bali. Znie to ako z filmu, no ocitli sme sa tam úplne náhodne. Počas našej cesty naprieč juhovýchodnou Áziou sme zrazu objavili výhodnú letenku z Bangkoku. Povedali sme si… Bali, prečo nie?!

Ako sa dostať z letiska v Denpasari na Bali

Na letisko sa nedá zavolať UBER ani iná služba, nejdú odtiaľ autobusy. Tvojou jedinou možnosťou sú taxíky, či súkromný vodič. Po prílete počas dňa majú taxíky fixnú cenu, takže ťa nemôžu ,,obtiahnuť”.

Ak ale prilietaš v noci alebo skoro ráno, budú tam iba taxikári, ktorí si ťa budú zastavovať už od príletovej haly až po východ z letiska. Tu treba cenu veľmi dôrazne zjednať. Bol to aj náš prípad. Prileteli sme o jednej ráno.

Namiesto zjednávania ceny sme si vopred zajednali vodiča, ktorý nás už čakal na letisku. Do Canggu sme mu zaplatili 200.000 rupií, čo je cca 12€. Po nás prišiel s takým brutál Pokémon autom.

Výbery z bankomatov na Bali

Výber z bankomatu je bezplatný vo väčšine bankomatov (čiže bankomat si nepýta peniaze za to, že vyberáš z neho – okrem toho ale platíš poplatky tvojej banke, netreba si to mýliť).

Masáže na Bali

Áno, Bali má masáže. A sú príjemné a veľmi dobré. Určite odporúčam. Avšak, nečakaj, že ceny budú rovnaké ako v Thajsku… Cena masáže sa pohybuje od 10€ vyššie, v závislosti od typu a dĺžky. Mne odporučili dve miesta – jedno v Seminyaku a jedno v Ubude. To v Ubude sme vyskúšali a bolo to super, veľmi príjemné a profesionálne.

Jóga na Bali

Ak chceš na Bali skúsiť jógu, rada ti odporučím The Practice v Canggu. Pozor, nie je to lacné – za vstup sme platili okolo 7€ s permanentkou na 5 vstupov. Každá lekcia ale trvá 90min. Čakaj skôr meditáciu, dychové cvičenia. Rozhodne to nie je workout. Ale stále odporúčam. Od kamošov mám odporúčanie aj na jógu v meste Ubud, a to The Yoga Barn.

Aj v Canggu aj v Ubude nájdeš aj veľa obchodov s jogínskym oblečením, jógou to tam dýcha všade.

Surfovanie na Bali

Ďalšie lákadlo Bali. Miest kde sa dá surfovať je neúrekom. Pre začiatočníkov sa veľa využíva pláž v Canggu. Aj my sme ju skúsili. Nečakaj nič pekné – nie je to pláž, na ktorú si lahneš a robíš si instastories o tom aká je pekná… Ale na surf pre začiatočníkov je super.

Viem ti dať super kontakt na surf inštruktora, ktorý hovorí anglicky a vie vysvetlovať veci (my sme s ním tiež mali hodinu).

Rovnako ako s jogou, pozor, ani surfovanie nie je lacné, hlavne to s inštruktorom. My sme platili okolo 40€ pre dvoch za 2h lekcie surfovania. Následne bez inštruktora sa dá prenajať doska za cca 7€ na 2 hodiny.

Internet a SIMkarty na Bali

Keď na Bali zostávaš dlhšie ako 3 dni, odporúčam ti kúpiť si miestnu SIMkartu. Je lacná a budeš mať internet, prípadne volania dostupné všade a nielen tam, kde ,,ulovíš” wifi. Kamoška Silvia, ktorá na Bali žije (a aj píše blog) mi odporučila Telkomsel. My sme mali inú sieť a niekedy vypadávala. Nabudúce by som teda isto skúsila Telkomsel.

Tip na ubytovanie v Canggu a Ubude

Hneď ako prvé píšem, že krásnych ubytovaní je tak veľa, že sa vôbec nemusíš riadiť týmito mojimi odporúčaniami. Ak ale hľadáš ubytovanie, na ktoré máš pozitívnu referenciu, rada odporučím tieto ubytovania:

Ubytovanie v Canggu

Pekná izba, bazén hneď pred ňou (ten, ktorý je aj na titulnej fotke článku), výhodná cena, kúsok od pláže (1min motorkou, 10min pešo, kúsok od The Practise jógy). Bookovali sme cez Airbnb, cena bola 25€ na noc na izbu. Všetko fungovalo ako malo.

Mali sme aj lacnejšiu izbu, ďalej od pláže, tá stála 17€ na osobu, no bola vyslovene na prespatie, mali sme tam mravčeky, steny boli trošku špinavé. Bazén ale bol. Ten má mimochodom 80% ubytovaní na Bali.

Ubytovanie v Ubude

Tu sme si trošku priplatili a mali sme súkromný apartmán rovno pri bazéniku, skvelé raňajky a veľmi pokojnú atmosféru. Volá sa to Bije Suite Villa. Platili sme okolo 40€ na noc na izbu, no využili sme Booking kupóny, čiže v realite sme ušetrili 20€ na každej noci.

Nákupy na Bali

Na Bali si BUDEŠ CHCIEŤ nakúpiť. Nájdeš tam krásne oblečenie a doplnky. Mne sa najlepšie nakupovalo v Canggu, mali tam veľmi pekné butiky, no veľa toho nájdeš aj v Ubude (a lacnejšie ako v Canggu), prípadne v neďalekom Seminyaku.

Opäť, ceny nie sú lacné. Bali je cenovo robené pre Australčanov, ktorí sú tam najpočetnejšou skupinou turistov. Ja si toho nekupujem veľa, skôr hľadám špeciálne kúsky, s ktorými si padnem do oka. Preto mi nevadilo dať za šaty 60€. Dá sa samozrejme zohnať aj lacnejšie – plavky za 20€, náramky po 1-2€ (ale aj 100€ – 200€).

Hipsterčina na Bali

Hlavne Canggu a Ubud doslova dýchajú krásnymi kaviarničkami, či reštauráciami, kde jedlo vyzerá ako umenie. Všetci, ktorí máte radi dobré jedlo, krásne jedlo, či máte instagram, vaše srdiečko bude na Bali spokojné. Tieto kaviarničky a reštaurácie sú drahšie ako miestne warungy. Za kávu si treba pripraviť cca 2€, za jedlo o 4€ do 7€.

Pre koho Bali je (a pre koho nie?)

Bali si určite zamiluješ, ak chceš surfovať, jógovať, zbožňuješ dobré jedlo, kaviarne, si digitálny nomád alebo hľadáš krajinu, kde veci ,,fungujú” viac ako v iných exotických krajinách.

Naopak, neodporúčam pre rodinky s deťmi , či ľuďom, ktorí chcú vyslovene turistami neobjavenú krajinu. Rovnako neodporúčam Bali všetkým, ktorí chcú vyslovene VEĽMI LOWCOST dovolenku. Bali je drahšie ako Thajsko, Vietnam, Kambodža, či Sri Lanka. A ver mi, že tam budeš chcieť minúť peniažky.

Ak chceš o cestovaní získať viac tipov, celé know-how nájdeš na mojom Travelhacker blogu. Ak chceš cestovať, no nevieš, ako a kde začať, odporúčam ti moju knihu Cestuj bez miliónov, ktorú pravidelne aktualizujem o nové tipy a triky, ktoré získavam počas ciest.

Janka Travelhacker