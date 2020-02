Dovolenka na Filipínach bez miliónov na účte

Biele pláže, dychberúce hory a útesy, zeleno-modré lagúny. To je najkrajšie miesto na svete. A my sme tam dovolenkovali za 1100€ na tri týždne a užili si to ako králi. Hovorím o ostrove Palawan na exotických Filipínach.

Palawan, najkrajší z 7000 ostrovov

Filipíny, to je 7000 ostrovov, z toho 2000 obývaných a iba 500 väčších ako 1km2. Palawan je jedným z týchto 500 ostrovov. Hlavné mesto ostrova je Puerto Princessa, nachádza sa v strede ostrova. Pre väčšinu turistov je to iba tranzitné miesto, kde sa vyspia po dlhom cestovaní a na druhý deň mieria do El Nido a na Coron. A tak sme to spravili aj my.

Naša dovolenka v El Nido

My sme si na Palawane vybrali El Nido. Dlho sme zvažovali, keďže malo punc najturistickejšieho mesta, no náš výber neľutujem. Skôr naopak, odporúčam ho každému.

El Nido má totiž atmosféru. Atmosféru, ktorá nás každý večer zdvíhala z hotelovej izby, či z pláže a zaviala nás do mesta. Zbožňovali sme tú kontrastnosť: v jednu chvíľu sme boli v meste plnom butikov, obchodíkov a tuktukárov. Keď sme však prešli 20 metrov, ocitli sme sa na pláži lemovanej reštauráciami a barmi na pláži. Na tejto pláži sa nekúpalo, pretože tam kotvia lode a voda nie je čistá, no práve lode jej dodali atmosféru. A kúpať sa dalo inde.

Okrem mesta sa však El Nido pýši krásnymi ostrovami a lagúnami, ktoré sú v jeho okolí. Na niektoré z týchto pláží sa dá dokonca prísť kajakom, na tie ostatné sa chodí výletnou loďou.

Okolie El Nida, ale aj celé Filipíny sú hornaté. More sa strieda so skalami a stromami a to dáva punc divokej krásy. Asi navždy si budem pamätať momenty, kedy sme plávali v lagúne s modrozelenou priezračnou vodou a nado mnou boli obrovské skaly. Je to niečo, čo treba zažiť, fotka len napovie.

S radosťou sme sa nechávali vcucnúť atmosférou a verím, že týmto článkom vcucnem aj ja teba a vzbudím záujem o El Nido, ale aj Filipíny ako také. V ďalšom pokračovaní článku nájdeš praktické tipy. Také, ktoré by som sama chcela vedieť predtým, ako som na Filipíny išla.

Letenky za 300€ - 400€ a najkrajšie miesto sveta. Ako na to?

Letenky sú rozhodne položka, na ktorej sa dá dosť ušetriť. Pretože na Filipíny sa dá letieť za 800€, ale aj za 300€ - 400€. Určite tu odporúčam striehnuť na akcie, výpredaje alebo chybné tarify, vtedy ceny letenky klesajú.

Toto sú moje konkrétne odporúčania, ako zohnať lacné letenky na Filipíny:

Keďže ceny medzi letenkami sú naozaj v stovkách €, snaž sa byť flexibilný v odlete (napríklad plánovať Filipíny na mesiac november, nie na 10.11. – 29.11.). Čím viac flexibility máš, tým väčšia šanca, že vychytáš super letenku.

Rozhodni sa dostatočne skoro a rozhoď siete (3-5 mesiacov vopred). A ako rozhodiť siete? Pozri ďalší bod!

Ak chceš odlietať zo Slovenska a okolia , určite sleduj kadetade.com.

, určite sleduj kadetade.com. Ak je pre teba v pohode odlietať aj z akejkoľvek časti Európy a nie len z okolia Slovenska , určite sleduj: konkrétnu stránku fly4free.com , kde majú kvalitné a bezpečné tipy a dajú sa tam nastaviť upozornenia na nové akcie na Filipíny alebo agregátor flightor.com , kde nájdeš všetky aktuálne akciové letenky (nielen tie, ktoré našli fly4free.com) a dajú sa tu takisto nastaviť upozornenia na nové akcie na Filipíny. Nevýhodou flightoru je to, že zhromažďuje všetky akcie, niekedy aj tie nebezpečné a pre ľudí, ktorí sa vôbec nevyznajú, to môže byť viac škody ako úžitku. Ak si fanúšikom Facebooku, tento záujmový zoznam ti ukáže všetky dostupné akcie uverejnené na Facebooku . Je to to isté ako Flightor, no na FB. Letenky sú jednoznačne jedna z naj investícii do života. Priniesli ma na miesta, o ktorých som ani nesnívala a dali mi to, čo mi žiadna škola dať nemohla.

, určite sleduj:

Väčšina cenovo výhodných leteniek nie je priamo na ostrov Palawan, ale do hlavného mesta, Manily. Toto 9 miliónové monštrum však ponúka skôr veľa ľudí, špinu, zápchy a chudobu. Ak ťa to nefascinuje, radím kúpiť takú letenku do Manily, s ktorou pristaneš maximálne o 14:00 miestneho času, aby si ešte v ten deň stihol chytiť let na Palawan.

Na Palawane sú dve letiská, kam sa dá letieť. El Nido alebo Puerto Princessa. Lacnejšie letenky sú do Puerto Princessa a my sme zvolili práve tú. Lietajú tu nízkonákladové spoločnosti a letenku Manila – Palawan kúpite za 20€ - 45€ jednosmerne. Skvelým nástrojom na kúpu týchto lowcost leteniek je český vyhľadávač azair. Ušetril mi hodiny hľadania a ušetrí aj tebe.

Ako sme letenky na Filipíny vyriešili my?

Naša spiatočná letenka na Filipíny stála 320€, leteli sme z Londýna s krátkym prestupom v Kuala Lumpur. Londýn zbožňujem, takže to bol pre mňa benefit a nie záťaž. Previezli sme sa doubledeckrom, poprechádzali sme sa po meste, prezreli kníhkupectvá, napočúvali sa krásneho britského prízvuku a pobrali sme sa na letisko. Krátke a intenzívne.

Treba však rátať s extra nákladmi na letenky, ubytovanie, stravu a vreckové.

Aká cena letenky na Filipíny je supercena?

Ak pre teba cesta napríklad do Londýna nie je radosťou, ale záťažou a nájdeš letenku z okolia Slovenska (Viedeň, Praha, Budapešť) na Filipíny za 400€ - 450€, ber ju. Do 500€ je tiež fajn cena. Ak chceš spojiť dovolenku na Filipínach s návštevou Londýna, Bruselu, či iných európskych miest, odkiaľ sa lieta lacno, výhodná bude letenka do 350€.

Samozrejme záleží, akou leteckou spoločnosťou letíš. Ak je to Cebu Pacific, China Southern alebo iná nízkonákladovka (a teda obetujete komfort), za takúto letenku by som dala maximálne 350€ z okolia Slovenska (no najčastejšie stoja okolo 400€ a s cenou nižšie nejdú) a 300€ z Európy.

Filipíny sa dajú krásne prepojiť aj s pobytom v Dubaji, Kuala Lumpur alebo Pekingu - stačí kúpiť spiatočné letenky do týchto miest a potom prikúpiť lowcostové lety na Filipíny.

Doprava na Filipínach

Po ceste sa tu premávajú autobusy, vany, motorky, skútre, tricykle a chodci. Platí zákon väčšieho, autobusy vytrubujú vany, vany vytrubujú motorkárov. Niečo ako chodníky tu veľmi v móde nie je, no napriek tomu sme sa nikdy necítili ako chodci ohrození. Všetko tu tak nejak funguje

Ako na ubytovanie na Palawane?

Ubytovanie je ďalšou z položiek, ktorá v rozpočte spraví poriadny prievan. Ako všade na svete, aj na Palawane nájdeš od tých najväčších dier za pár eur až po luxusné rezorty. Ja sa riadim tým, že nechcem platiť za to, za čo nemusím, no bývať v chajde uprostred križovatky bez klímy v miniizbe nie je pre mňa. Preto volíme zlatú strednú cestu.

My sme spali 2 noci v Puerto Princessa a 12 nocí v El Nido. Obe ubytovania sme bookli cez Airbnb. V Puerto Princessa sme zaplatili celú sumu (17 € na 2 osoby na noc), v El Nido sa nám podarilo zjednať 50% zľavu. A práve v tomto je Airbnb skvelé. Môžeš napísať priamo manažérovi a poprosiť ho o zľavu.

V náš prospech hralo to, že sme hľadali ubytovanie na 12 nocí, že nebola high season, že mali prázdny kalendár a že majiteľovi hotela bolo všetko jedno. Je to veľký podnikateľ, ktorý vlastní firmu s miliónmi kureniec a takisto luxusné rezorty, takže či dá niekomu 50% zľavu alebo nie mu bolo ukradnuté. Tak sme ju dostali.

Bolo to do veľkej miery šťastie, no šťastie praje pripraveným a usilovným. Aby si maximalizoval šancu a získal výhodnejšiu sumu, určite odporúčam napísať viacerým ubytovaniam cez Airbnb. Ak napíšeš 50-tim, aká je šanca, že ti ani jeden nedá zľavu?

Navyše cez Airbnb môžeš získať ďalšie zľavy cez kupóny a business účet. Ja som napríklad za toto 12-dňové ubytovanie nezaplatila nič, pretože tých 50% ceny, ktorú sme mali zaplatiť, som zaplatila z Airbnb kreditov.

Ubytovanie cez klasické stránky: zopár tipov

Ak by si nechcel cenu zjednávať, ale proste iba booknuť, určite hľadaj cez booking a následne porovnaj cenu konkrétneho hotela na bookingu. Stránka totiž porovnáva ceny rovnakého ubytovania na rôznych portáloch. Načo platiť viac za to isté?

Agoda má takisto dobré ponuky, no pozor na ňu – ceny ubytovania tam nezahŕňajú poplatky a dane. Skontroluj si, či finálna suma nebude vyššia ako na iných portáloch.

Jedlo na Filipínach

Filipínci jedia veľa ryže a mäsa. Tieto dve suroviny tvoria asi 70% ich stravy. Dopĺňajú ich chipsami a sladkým. Našťastie majú aj morské plody, ktoré sú u nich čerstvé a oveľa lacnejšie ako tu u nás.

Ak si v pohode s jedením mäsa a ryže každý deň, v lokálnych reštauráciách - carinderiách, kde sa podáva vopred navarené jedlo ako u nás obedné menučka - sa v na Palawane naješ od 80 centov do 1,20€ vrátane mäsa a ryže.

Ak budeš chcieť niečo európske, prípadne si objednať z menu, priplatíš si, takéto jedlá stoja od 4€ až po 15€.

Ovocie a zelenina

Dá sa kúpiť na marketoch. Lacno. Všetko je čerstvé a chutné. Najviac odporúčam skúsiť palawanské oranžové banány (na fotke), mango (mňaaaaaam), kokosový orech buko, papáju a ananás. Kto je vegán alebo vegetarián, ovocie a zelenina bude jedna z mála vecí, ktoré tu budeš papať. Kto je v pohode s vajíčkami, tých tu majú tiež veľa, nás to do veľkej miery zachraňovalo.

Káva a čaj

Nejdu s Filipínami dokopy. Domáci tu pijú 3v1 Nescafe akoby to bolo to najlepšie, čo existuje. V pár kaviarniach v El Nido majú dobrú kávu, najlepšiu, akú sme našli, bola v Art Café (na obrázku). Ak si kávičkár, dones si Aeropress a pomletú kávu, inak budú tvoje rána smutné. A čaj? Majú tu len Lipton, klasický smeťový. A za 10 sáčkov pýtajú 2,50€.

Filipínske raňajky

Mäso, ryža, ryba a vajce. Neviem... fakt neviem, prečo a hlavne AKO môžu stále jesť ryžu a mäso. Ale jedia. Filipínske raňajky pozostávajú vždy z ryže a vajíčka, niekedy ryby, niekedy mäsa a zriedka zo zeleniny. A ak zelenina, tak spracovaná, tu čerstvú zeleninu akoby nejedli, aj keď sa na marketoch predáva.

Niekedy jedia k raňajkám babány, guavu, či kokosový orech, to nás zachraňovalo. Keď by som išla ešte raz na Filipíny, asi by som si buď objednávala kontinentálne raňajky alebo si varila raňajky sama. Pretože ráno sme tie raňajky zjedli, no potom na obed a večeru sme mäso a ryžu nechceli ani vidieť, minimálne nie v tradičnej forme a skončili sme v drahých reštikách.

Vyčerpaná z neustáleho mäsa a ryže, objednala som si v reštike cesnakovú polievku - niečo domáce jupiiiiii! Bacha ale! Tunajšia cesnačka mi prišla ako nakrájaný cesnak zaliaty horúcou vodou. Nebolo to zlé a rozhodne som bola zdravá na ďalšie dni dopredu, no ani chutné to veľmi nebolo...

Ceny na Palawane

Palawan je jeden z najdrahších ostrovov Filipín. Napriek tomu sa tu dá dovolenkovať fakt lacno. Veľmi záleží, kedy prídeš, od decembra do februára je tu nátresk a ubytovania idú s cenami o 200% hore. Zatiaľ čo mimo sezóny sa dá zohnať ubytovanie v El Nido za 10€ na osobu na noc, v sezóne je to skôr 20€ - 30€na osobu na noc, keď bookuješ dostatočne vopred.

Jedlo je tu tiež lacné, aj drahé, v závislosti od toho, čo chceš. Výlety sú pomerne lacné (okolo 25€ za denný výlet), doprava tiež v pohode (10€za cestu z Puerto Princessa do El Nido, tricykel po El Nido meste stojí 1€ za jazdu). Kokosové orechy tu stoja medzi 25 centami a 50 centami, fakt lacné. Takisto koláče a rum je tu lacný, pivo stojí okolo 1€ za fľašku v obchode, v bare okolo 1,40€. Hodinová masáž tu vyjde na cca 8€, drink od 2€ do 6€. Nie najlacnejšie, no ani drahé.

My sme doplatili na naše gurmánske jazyky, každý deň sme jedli v reštauráciách, pretože kombináciu mäsa a ryže sme už nemohli ani vidieť. Takto sme tu za 3 týždne oplieskali dvaja skoro 500€. Ak by sme chceli mať čo najlacnejšiu dovolenku, v kľude by sme sa zmestili pod 1000€ za 3 týždne, dokonca si dovolím povedať, že pod 750€. Papali sme ale ako králi, takisto sme chodili na výlety, nešetrili sme a vyšlo nás to 1100€na osobu.

Kam na Palawane?

EL Nido a Coron sú rozhodne TOP destinácie. Určite je však zaujímavé ísť aj na podzemnú rieku Sabang, Nagtabon beach, kúpať sa s whalesharks pri Puerto Princessa, ísť do Port Barton, ktorý je ospalou zátokou, ktorá má elektrinu iba niektoré hodiny počas dňa alebo sa len tak nechať stratiť, ako sme to robili my.

Prenajali sme si skúter a išli sme tam, kam viedla cesta (veľa ich tam nie je). Skúter dokáže riadiť každý, kto vie jazdiť na bicykli a dáva to neskutočnú voľnosť. Rozhodne odporúčam!

El Nido

Má viacero pláží. Na Corong Corong ani na El Nido town beach sa neokúpeš, no žije to tam. Ak chceš vodu na kúpanie sa, nájdi si ubytko pri Marimegmeg beach, prípadne pri Caalan beach. Táto foto je z Marimegmeg beach. Domáci ju volajú aj Las Cabanas.

Čarovná Nacpan beach

Cca 20km od El Nido town, široká pláž a hlboká voda, čo je na Palawane skôr raritou. Mimo sezóny je prázdna, v decembri, januári a februári vraj praská vo švýkoch. Odporúčame ísť sa pozrieť a okúpať. Dá sa tu aj najesť.

Coron

Toto nie je naša fotka, lebo sme na Corone neboli. Mysleli sme, že to dáme ako 1-denný výlet, no potom sme zistili, že sa to oplatí na minimálne tri dni a už bolo neskoro. Nesprav rovnakú chybu!

Na Corone je perfektné potápanie a šnorchlovanie, najčistejšie jazero Filipín (na fotke) a ďalšie dychberúce miesta. Loď z El Nido ide vždy ráno a naspäť ide na obed. Z Coronu sa dá ísť takisto na island hopping - výlety po okolitých ostrovčekoch.

Pozor, na Corone priamo nie sú nejak super pláže, treba ísť práve na tie island hoppingy, aby si ich videl.

Tipy a triky, ktoré ti v bedekri nepovedia

bezpečnosť: Filipínci sú malý národ, priemerný Filipínčan má okolo 165cm. Nemajú radi hádky, vyhýbajú sa im a sú priateľskí. Nonstop si spievajú, no nie hocičo: fičia tu sladké pesníčky od "I can be your hero bejbe", cez Rihannu až po Mariah Carey.

Neviem si tak úplne predstaviť, že by nám ublížili a ani nám neublížili. Palawan je bezpečný. Sú časti Filipín, ktoré bezpečné nie sú, no Palawan to nie je. S výškou FIlipíncov sa ale spája jedno varovanie: ak máš viac ako 175cm, priprav sa na krátke postele.

deti : tu vyrastajú na pláži a vonku. Stále behajú, sú usmiate, chcú sa zoznámiť, aj keď sa trochu hanbia. Hovoria dobre anglicky, učia ich to v škole, dokonca majú aj niektoré učebnice po anglicky. Neviem, aké to je, vyrastať na najkrajšom mieste na svete, no oni sa tvárili, že je to super.

: tu vyrastajú na pláži a vonku. Stále behajú, sú usmiate, chcú sa zoznámiť, aj keď sa trochu hanbia. Hovoria dobre anglicky, učia ich to v škole, dokonca majú aj niektoré učebnice po anglicky. Neviem, aké to je, vyrastať na najkrajšom mieste na svete, no oni sa tvárili, že je to super. internet a volanie: je zlý na celých FIlipínach. Z Palawanu je najlepší v El Nido, no stále to nie je to, čo poznáme z Európy. Filipíny určite nie sú dobrou destináciou pre digitálnych nomádov. V našom hoteli na El Nide sme mali asi najlepší internet široko ďaleko, boli sme jediní v hoteli (spolu tam majú 2 izby), takže sme mali fakt rýchlu Wi-Fi.

Náš hotel sa volal Treetops a bol na Corong Corong, kúsok od Marimegmegbeach. Čo sa týka SIMkariet, všade ponúkajú Globe, kde máš volania, internet a smsky. Môžeš si vybrať z veľa balíčkov, je len na tebe, či chceš internet alebo len volania alebo len smsky. Nečakaj ale 4G, napriek tomu, že to proklamujú.

bankomaty: majú svoj vlastný svet, ktorému nerozumiem. Niekedy peniaze dajú, inokedy nie. Pravidlá ale znejú takto: max. výber je 20.000 PHP (cca 400€), poplatok je 200PHP na výber + to, čo zaplatíš svojej banke.

Bankomaty nájdeš v Puerto Princessa alebo v El Nido. Určite ich nenájdeš v malých mestách, pozor na to! Odporúčam zobrať si viac typov kariet - visu, maestro a mastercard napríklad.

Kedy ísť na Palawan?

Ostov Palawan je vďaka svojej polohe ochránený pred tajfúnmi, ktoré postihujú mnohé ostrovy Filipín. Najhoršie počasie v najnižšej sezóne znamená, že bude celý deň liať. Tu je prehľad počasia podľa mesiacov:

december, január a február – HIGH SEASON (tlačenka, každý sem ide v tomto čase, najvyššie ceny, ale aj naj počasie – nie veľmi teplo a slnečno). Bacha, vo vode sú medúzy. To mi domáci oznámili len tak, akoby sa nezelenalo, no pre mňa to bol posledný kamienok, ktorý ma presvedčil, že ísť v high season do El Nido nie je až tak super nápad.

(tlačenka, každý sem ide v tomto čase, najvyššie ceny, ale aj naj počasie – nie veľmi teplo a slnečno). Bacha, vo vode sú medúzy. To mi domáci oznámili len tak, akoby sa nezelenalo, no pre mňa to bol posledný kamienok, ktorý ma presvedčil, že ísť v high season do El Nido nie je až tak super nápad. marec – zlom HIGH SEASON a HOT SEASON (stále je slnečno, ale otepľuje sa a začína byť megateplo).

(stále je slnečno, ale otepľuje sa a začína byť megateplo). apríl, máj, jún – HOT SEASON (fakt, fakt teplo – aj domácim, a to už je čo povedať, pretože im je napríklad teraz v novembri miestami zima).

(fakt, fakt teplo – aj domácim, a to už je čo povedať, pretože im je napríklad teraz v novembri miestami zima). júl, august, september, október – LOW SEASON / RAINY SEASON (málo turistov, často prší – skôr ide o búrky a hneď potom príde slnko. Ceny sú tu celkom nízke, no aj počasie je nevyspytateľné. Ja som na Filipínach bola zrovna v novembri. Dosť nám pršalo, ale aj svietilo slnko. V pohode na spoznávanie, nevhodné na ležanie na pláži.

Ostrov Palawan nie je pre všetkých

Na Palawane sa bude páčiť každému, kto vyhľadáva exotické miesta, má rád more, piesok, lagúny a malé ostrovčeky, ale aj hory, či adrenalín. Ak si backpacker, dobrodruh, parta mladých alebo párik, Filipíny sú top voľba.

Naopak, ak chceš ležať na pláži celé dva týždne dovolenky alebo vyžaduješ top služby, mohlo by sa ti viac páčiť inde. Filipíny sú nádherné, ľudia milí, no ich level služieb ani zďaleka nedosahuje napríklad služby na Maldivách.

Cena dovolenky na Filipínach vs. slovenská klasika v lete pri mori

My sme za tri týždne na Filipínach minuli 1100€/osobu, vrátane všetkého. Nešetrili sme, práve naopak, dosť sme rozhadzovali na výlety, jedlo a suveníry.

Dovolenka na Filipínach je lacná, lacnejšia ako Španielsko, či Chorvátsko v lete cez cestovku. Chcem cestovať a peniaze ma nezastavia.

Pred rokom a pol po návrate z mesačnej dovolenky na Seychelách som si založila web

Ak chceš o cestovaní získať viac tipov, celé know-how nájdeš na mojom Travelhacker blogu. Ak chceš cestovať, no nevieš, ako a kde začať, odporúčam ti moju knihu Cestuj bez miliónov, ktorú pravidelne aktualizujem o nové tipy a triky, ktoré získavam počas ciest.

Janka Travelhacker