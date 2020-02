Kompletný návod, čo robiť s letenkami zrušenými kvôli Corona vírusu

Letecké spoločnosti postupne začínajú rušiť či obmedzovať lety do Číny. V tomto momente si asi letenky do Číny či do okolitých krajín s prestupom v Číne nikto kupovať nebude. Čo ale s ľuďmi, ktorí letenky majú už nakúpené? Čítaj.

Čo ak ti zrušia letenku kvôli Corona vírusu?

Ak máš zakúpenú letenku do Ázie s prestupom v Číne počas najbližších týždňov, je takmer isté, že ti ju zrušia (ak ti ju už nezrušili). Čítaj ďalej a zisti, aké máš práva a možnosti.

Ak ti už BOLA zrušená letenka kvôli Corona vírusu

Základom je rozumieť, že ak ti letecká spoločnosť zruší let, musíš dostať možnosť vybrať si medzi vrátením 100% peňazí za letenku a náhradným letom. Z týchto dvoch si TY vyberieš možnosť, ktorá ti sedí viac. Tieto práva vychádzajú z Nariadenia 261/2004 každému občanovi EÚ, ktorý odlieta z EÚ, prípadne prilieta do EÚ s leteckou spoločnosťou, ktorá má v EÚ sídlo.

Ak ti ešte NEBOLA zrušená letenka kvôli Corona vírusu

Corona mení všetky pravidlá. Ak by si ešte pol roka dozadu zavolal predajcovi, že chceš zrušiť svoju letenku alebo ju prebookovať, musel by si platiť rozdiel v cene novej a starej letenky + poplatky za zmeny. V momentálnej situácií môžeš letenku do Číny alebo s prestupom v Číne v najbližších týždňoch bezplatne stornovať či zmeniť.

Ak máš však kúpenú letenku do Číny či s prestupom v Číne v najbližších týždňoch, čakaj, že ak ju nezrušíš ty, zruší ti ju letecká spoločnosť.

S kým komunikovať ohľadom zmeny a zrušenia leteniek?

Ak si letenku kúpil cez predajcu, až do odletu MUSÍŠ komunikovať s ním. Po tom, ako nastúpiš do lietadla, prechádzajú všetky povinnosti na leteckú spoločnosť a treba komunikovať s leteckou spoločnosťou. Ak si kúpil letenku cez leteckú spoločnosť, MUSÍŠ komunikovať cez leteckú spoločnosť.

Čo robiť keď máš na najbližšie týždne kúpenú letenku do Ázie s prestupom v Číne?

Nasledujúci text sa zíde všetkým – či už bola tvoja letenka zrušená alebo ešte nie. Prvá časť textu bude vhodná pre tých, ktorí chcú letenku zrušiť a dostať naspäť peniaze. Druhá časť textu poslúži tým, ktorí chcú náhradnú letenku.

1. Vrátenie 100% peňazí a zrušenie letenky kvôli Corona vírusu

Dostať naspäť peniaze v plnej výške nie je problém. Väčšina leteckých spoločností, ktoré ponúkajú lety do Číny či cez Čínu, vydali tzv. generálny waiver. Ten dáva právo akémukoľvek predajcovi vrátiť ti peniaze za letenku, ktorá ide cez Čínu.

Takýto generálny waiver vydali American Airlines, Air Canada, Air France, British Airways, Cathay Pacific, Delta Air Lines, Etihad, Emirates, Hongkong Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa, Swiss, Qatar Airways, Singapore Airlines, United Airlines. (Presné pravidlá generálnych waivers nájdeš cez tento článok.

Ak máš let s jednou z vyššie spísaných leteckých spoločností, treba zavolať tomu, kto ti letenku predal (predajca alebo letecká spoločnosť) a poprosiť ich o vrátenie peňazí.

Na vrátenie peňazí majú predajcovia 1-8 týždňov, no väčšina peňazí je pripísaná na účet behom 1 týždňa.

2. Získanie náhradnej letenky počas epidémie Corona vírusu

Vybaviť náhradnú letenku bude v praxi ťažšie ako získať peniaze naspäť. Vyššie spomínané nariadenie EÚ síce hovorí, že ti predajca MUSÍ poskytnúť náhradný let, keď je ti zrušený pôvodný let, no neukladá povinnosť poskytnúť ti let s iným prepravcom.

Väčšinou to nie je problém, no v momentálnej situácií ti čínske letecké spoločnosti (Air China, China Southern, China Eastern alebo Hainan Airlines) jednoducho náhradný let ponúknuť nevedia, lebo všetky ich lety vedú cez Čínu a všetky sú zrušené.

Preto ak máš v tomto momente kúpené letenky s jednou z leteckých spoločností Air China, China Southern, China Eastern alebo Hainan Airlines, šanca, že si vybavíš náhradnú letenku je nulová. Budeš musieť prijať refund letenky a kúpiť si nové letenky alebo nepoletieť.

Tu by nemal byť problém. Či už ide o Lufthansu, Austrian, Swiss, Etihad, Emirates, KLM, Air France alebo ďalšie letecké spoločnosti, ktoré nie sú čínske. Majú mnoho letov, ktoré lietajú smer Ázia a nemajú prestup v Číne. Ak ti prišiel mail o zrušení letu, zavolaj predajcovi, resp. leteckej spoločnosti (komu volať si prečítaj tu)

Pred volaním si priprav 2-3 pre teba vhodné náhradné lety, ktoré nemajú prestup v Číne. Uisti sa, že ide o lety s danou leteckou spoločnosťou alebo s alianciou, v ktorej letecká spoločnosť je (existujú 3 veľké aliancie – Star Alliance, One World a Sky Team). Je jedno, koľko náhradné letenky stoja, ty rozdiel v cene platiť nebudeš.

Volať môžeš na akékoľvek medzinárodné číslo tvojej leteckej spoločnosti, napríklad aj do USA. V USA majú infolinky leteckých spoločností toll-free číslo (tzv. 800 číslo). Na 800-vkové čísla má Skype volania úplne zadarmo, a tak za volania do USA nezaplatíš vôbec nič, aj keď budeš na linke 2 hodiny.

Mnoho leteckých spoločností má call centrum 24/7, a tak je dobré volať vtedy, keď majú noc. Napríklad, ak voláš na americkú linku, volaj vtedy, keď je v USA 3:00 ráno.

Čo robiť, ak máš kúpené letenky do Ázie s prestupom v Číne na najbližšie mesiace

Situácia sa každým dňom komplikuje a ak máš let s prestupom v Číne, zídu sa ti tieto odporúčania:

Ak máš kúpenú letenku s čínskou leteckou spoločnosťou, bude pre teba oveľa jednoduchšie booknuť si nový let s prestupom mimo Číny a požiadať o 100% vrátenie peňazí za ten pôvodný. Pozri si, koľko stojí iný let do tvojej destinácie. Vyhni sa však čínskym prepravcom (China Airlines, China Southern, China Eastern, Hainan Airlines) a pre istotu tiež taiwanským a hongkongským prepravcom (Eva Air, Cathay Pacific) a prestupom na Taiwane a Hong Kongu. Ako dobrí prepravcovia vychádzajú Qatar Airways, Emirates, Singapore Air, prípadne Air India + EÚ letecké spoločnosti. Ak je nová letenka príliš drahá, zváž úplné zrušenie dovolenky, vrátane ubytovania. Ak si už za ubytovanie zaplatil a nemáš free storno, skús kontaktovať priamo hotel, prípadne sprostredkovateľa (napr. Booking.com) a opýtaj sa ich, či kvôli Corone je možné ubytovanie zrušiť a dostať naspäť peniaze. Ak máš kúpenú dovolenku cez cestovku, kontaktuj cestovku. Tu máš výhodu, oni by mali vybaviť všetko za teba.

Čo ak mám letenky do Ázie, no nemám prestup v Číne?

Nikto nevie, ako sa situácia vyvinie, no nateraz sú rušené iba lety, ktoré majú pristátie v Číne. Ak ti neprišiel mail o zrušení letu, buď v pohode. Corona kríza sa ťa (zatiaľ) netýka.

Mám nárok na odškodnenie za zrušenú letenku kvôli Corona vírusu?

Nie. Keďže ide o vis major situáciu, nárok na odškodnenie nemáš, ani kebyže ti letecká spoločnosť zruší letenku deň pred odletom.

Čo ak si už na cestách a letecká spoločnosť ti zrušila let naspäť?

V tomto prípade nezáleží či si letenku bookoval u predajcu alebo u leteckej spoločnosti. Komunikovať treba s leteckou spoločnosťou. Ak máš však letenku s čínskymi leteckými spoločnosťami, jedinou tvojou možnosťou je dostať refund za nepreletený let a kúpiť si nový let. Priprav sa, že stratíš peniaze pretože jednosmerná letenka z Ázie začína na 300€ a pokračuje až do 700€-800€ v závislosti od destinácie.

Ak by to bol tvoj prípad, skús pozrieť letenky cez kiwi.com – tam nájdeš aj letenky ázijských nízkonákladoviek aj letenky klasických leteckých spoločností a do vyhľadávania si môžeš zadať odlet napríklad z 5 rôznych miest s príletom kamkoľvek do Európy. Letenky cez Kiwi sú väčšinou drahšie ako ponúkajú iní predajcovia, no je super na nájdenie spojenia.

Mám tu niekoho, kto má alebo mal kúpené letenky niekde na dovolenku a prišiel mu mail, že mu rušia letenky alebo ponúkli možnosť prebookovať let? Ako ste to riešili? Napíšte dole do komentára.