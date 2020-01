Maledivy bez miliónov na účte

Maledivy, to sú tisíce malých exotických ostrovčekov uprostred Indického oceánu. Najmenší má doslova zopár metrov, menej ako bežný byt Slováka, na tom najväčšom zas žijú desaťtisíce ľudí.

Maledivy. Prvá vec, ktorá sa ti vybaví? Často sú to luxusné rezorty, domčeky na vode, v ktorých sa aj nemožné stane realitou, len aby bol zákazník spokojný. Maledivy sú ale aj lokálne ostrovy, kde žijú bežní ľudia, Maledivčania.

Práve bežní ľudia nedávno dostali od svojho prezidenta vytúžené právo ubytovávať turistov na lokálnych ostrovoch. A využili to naplno. Za pár rokov sa po Maledivách sa otvorili tisícky malých hotelov a guest housov, ktorých ceny sú nižšie ako ceny hotelov v Turecku, Taliansku, Bulharsku a iných typicky slovenských destinácii, kde hlava na hlave dovolenkuje celá Európa.

Krásne pláže, tyrkysové more a prenádherný morský svet, na ktoré lákali turistov exkluzívne rezorty, pritom nájdeme aj na týchto lokálnych ostrovoch, a to za zlomkové ceny. A ešte ako bonus spoznáme reálny život Maledivčanov, nie ten rezortný, kde sú iba turisti.

Jednoducho zhrnuté, Maledivy už nie sú len rajom pre top elitu, niekoľko najbohatších percent populácie, ale pre každého, kto sníva o tom, že ďalšiu dovolenku prežije práve v tomto kúsku raja na zemi. Ja som tam bola a dovolenkovala tam zo študentského rozpočtu, za cenu bežnej dovolenky v Turecku. Ako sa mi to podarilo, píšem presne v tomto článku.

Ako sme našli letenky

Bežná cena leteniek sa pohybuje okolo 600€ - 900€. Píšem ale narovinu, to je strašne veľa, veď 900€ bol náš rozpočet na celú dovolenku. Napriek tomu sme letenky zohnali za 350€ v úplne top novoročnej sezóne, v termíne s odletom z Mníchova 31.12 a príletom 13.1.

Bola to otázka pol hodiny. Skontrolovala som počasie na Maledivách, pozrela približné náklady na život a zavolala priateľovi. Spolu sme vybrali termín a rozhodli sa, že IDEME!

Pýtaš sa, ako aj ty môžeš nájsť takéto letenky? Odpoveď je jednoduchšia, ako si myslíš.

Stačí sledovať zopár stránok lovcov leteniek, ktorí striehnu 24/7 na akcie a chyby leteckých spoločností. Takto kúpiš letenky za zlomkové ceny, ako my teraz, ale aj napríklad do Brazílie, či na Seychely za 250€

Najviac vychytávok super pre Slovákov (s odletmi z okolitých letísk) majú stránky cestujlevne, zaletsi, kadetade, ale určite sa oplatí sledovať aj niektoré zahraničné weby ako flynous, fly4free. Stačí ich sledovať cez Facebook, Twitter alebo si nastaviť upozornenia emailom.

Naše ubytovanie a ostrov

My sme sa rozhodli pre pobyt na ostrove Dharavandhoo, v malom hotelíku s tromi izbami a bola to úplná paráda. Na celom ostrove je spolu asi 8 hotelov na 1000 domácich obyvateľov. Keď sme tam boli my, na celom ostrove bolo ešte asi 60 iných turistov.

Ubytko sme bookli cez airbnb, dali nám zľavu a spolu sme platili necelých 40€ pre dvoch už aj s raňajkami. A ten servis – brutál, neviem si vynachváliť. Majiteľ nášho hotela, Sadath, robil predtým manažéra v 4* hoteli – Kuredu Resort a všetko, čo sa tam naučil, preniesol do vlastného lokálneho biznisu. Bývala som už vo viacerých 5* hoteloch, ale Sadath svojím autentickým a individuálnym prístupom predčil všetky naše očakávania.

Na raňajky sme si mohli vybrať z kontinentálnych a maledivských. My sme jedli maledivské, boli neskutočne chutné. Prekvapilo nás, čo obsahovali. Preleteli sme viac ako 7000km a našli sme vlastne slovenské raňajky. Mali sme obrovské porcie a bolo to neskutočne chutné. K raňajkám sme mali čaje, kávy (Nescafe, brrr), toasty, maslá a džemy zdarma. Čaj a kávu sme mali takisto k dispozícii počas celého dňa zdarma.

Bývali sme asi minútu pešo od lokálnej pláže, mali sme krásne ubytko a perfektné služby. Kto teda chce, neskutočne rada odporúčam – Biosphere Inn, píš im rovno na info@biosphereinn.com, dostaneš tak nižšiu cenu, keďže sa vyhnú plateniu poplatkov pre sprostredkovateľov ako booking.com či agoda.com. A možno keď napíšeš, že máš kontakt odomňa a vypýtaš si špeciálne podmienky, vybavíš niečo extra.

Praktické tipy a‘la čo ti v bedekri nepovedia

Maledivy sú moslimská krajina, kde je zákonom daný Islam ako jediné náboženstvo. Ženy tu chodia zahalené, od žien - turistiek sa na lokálnych ostrovoch očakávajú aspoň zakryté ramená, ale nikto ťa nestrčí do basy, keď máš tričko na ramienka. Prechádzať sa v plavkách mimo turistickej pláže je však už považované za dosť nevhodné.



Ženy tu chodia zahalené, od žien - turistiek sa na lokálnych ostrovoch očakávajú aspoň zakryté ramená, ale nikto ťa nestrčí do basy, keď máš tričko na ramienka. Na Maledivách vládne vtipný prezident.

Keď v roku 2012 povolil prezident (ten, ktorý je teraz v base) podnikanie v turizme domácim, prišlo niečo, ako u nás po revolúcii. Ľudia zrazu majú neskutočne veľa možností na podnikanie a vidno to na nich. Stretli sme aj veľa inteligentných ľudí, no neviem povedať, či je to črta, ktorá sa ťahá naprieč celými Maledivami alebo sme mali také šťastie len my.

Na lokálnych ostrovoch nájdeš 2 typy pláží – pre lokálnych ľudí, kde by sa ženy nemali kúpať v plavkách, ale v tričku a pre turistov (tzv. „bikini beach"), kde sú plavky úplne v poriadku. Obe sú krásne.



Maledivčania sú z histórie zvyknutí, že hádzanie odpadkov na zem je ok – „veď sa to rozloží". Banánové šupky a kokosové orechy už ale nahradili plastové flaše a obaly z potravín, ktoré potom špatia lokálne ostrovy. Vláda na čistenie ostrovov peniaze nedáva, čiže záleží na každom ostrove, či na to kašlú alebo sa snažia bordel upratovať. U nás na Dharavandhoo práve najali 6 ľudí, ktorí majú ostrov vyupratovať, takže verím, že sa to tam zlepší. Ako to tam vyzeralo najlepšie ukážu fotky.

Napriek tomu bordelu sú to najkrajšie pláže, aké som kedy videla – prebili Seychely, Brazíliu, Kubu, Turecko, Tunisko, Egypt, Taliansko.



Maledivy sú malé ostrovčeky v Indickom oceáne, kde 95% potravín je dovážaných. Ceny v obchodoch sú asi ako na Slovensku. V každom obchode predávajú to isté a výber je veľmi obmedzený - veľké supermarkety ako napr. Tesco tu nie sú.



Mäso a mäsové výrobky ako párky sa dá kúpiť jedine zmrazené, väčšinou z Brazílie (predstav si v hlave tú cestu), maslo majú nemecké a novozélandské, syr iba tavený z Austrálie. Vajíčka sú zo Srí Lanky, zelenina a ovocie väčšinou tiež. Šunku a bežné syry nenájdeš. Zvyšok sortimentu tvoría konzervy (z Číny, či Srí Lanky), sladkosti, Coly, Fanty a nanuky (spolu asi 1/2 obchodu).

Jedlá v reštauráciách stoja okolo 6€ – 10€ na osobu. V tom máš hlavné jedlo, najčastejšie rybku s ryžou, zeleninu, zemiakové čipsy, ovocie ako dezert a vodu.

Alkohol tu nekúpiš. O pive, víne, či tvrdom alkohole tu môžeš iba snívať – alebo ísť do rezortu, tam je to povolené. Domáci ale väčšinou alkohol nikdy neskúsili, ani len pivo.

Káva je tu katastrofálna. Najčastejšie je to instantná Nescafe, prinajlepšom talianska prepražená Lavazza. My sme si dali 2-týždňový detox. Naopak, čaje sú tu importované zo Srí Lanky, čiže kvalita je pomerne vysoká. V suvenírových obchodoch sa dokonca dajú kúpiť aj sypané čaje za 4€ - 7€.

Medzi maledivskými ostrovmi premávajú Dhoni, ktoré stoja 1€ - 2€, verejné speedboaty, ktoré sú rýchlejšie ako Dhoni, ale aj drahšie – okolo 45€. Nasledujú súkromné speedboaty, ktoré sa dajú prenajať od niekoľko stoviek eur, v závislosti od vzdialenosti a luxusu.



Okrem vodnej dopravy môžeš aj letieť, na Maledivách je 10 lokálnych letísk. Letenky nekupuj sám, ale cez hotel, v ktorom bývaš, sú potom asi 3x lacnejšie. Napríklad my sme za letenku na ostrov Dharavandhoo platili 80€, no oficiálna cena na stránke Maldivian Air je 270€.

Posledným spôsobom dopravy, je hydroplán (seaplane). Ten stojí okolo 300€ a lieta iba do rezortov. Pristáva na vode, čo je hlavný rozdiel v porovnaní s lietadlami.

. Ten stojí okolo 300€ a lieta iba do rezortov. Pristáva na vode, čo je hlavný rozdiel v porovnaní s lietadlami. Na niektoré ostrovy sa dá dostať iba lietadlom, na iné speedboatom alebo aj s dhoni. Od toho potom záleží, koľko za dopravu na ostrov zaplatíš – môže to byť 1€, alebo aj 300€. Akými typmi dopravy sa dá dostať na konkrétne ostrovy treba zisťovať individuálne – najlepšie spýtať sa hotela, ešte predtým, ako ho bookneš, aby si potom nezostal nemilo prekvapení. Hotel ti takisto pomôže vybaviť nižšie ceny.

My sme napríklad chceli ísť na ostrov Dharavandhoo speedboatom za 35€, no kvôli počasiu boli všetky lode zrušené, a tak sme leteli. A tu musím povedať, že kebyže nemáme tak super hotel, tak sme dosť nahraní a museli by sme zostať ďalšiu noc na škaredom Hulhumale, pretože sami by sme si letenku za 270€ jednosmerne (to je oficiálna cena) rozhodne nekúpili – jednak kvôli tej cene, jednak kvôli tomu, že letenky boli oficiálne už vypredané a jednak by sme v prvom rade ani nezistili, že loď je zrušená, pretože to nikde nepíšu, ani neoznamujú.

Za koľko sa nám darilo dovolenkovať na Maledivách?

Na úvod rovno píšem, že rozhodne nie sme tie typy, ktoré hľadajú najlacnejšie ubytko niekde medzi mravcami ďaleko od pláže. Rovnako nešetríme na jedle a zážitkoch.

Spolu nás 11 dní na Maledivách vrátane stravy, ubytovania, výletov, suvenírov, zážitkov vyšiel na 910€ na osobu. A k tomu sme mali už v cene aj výlet do Mníchova. Nešetrili sme. Večerali sme v reštaurácii, chodili na výlety a zbierali zážitky. Okrem toho sme priniesli kopec suvenírov.

Porovnanie so Seychelami

Minulý rok vo februári sme mesiac dovolenkovali na Seychelách, ktoré sú takisto exotickým rajom v Indickom oceáne. Táto oblasť sa už tak trochu stáva našou tradíciou, no nebránime sa, práve naopak.

Hlavným rozdielom je rozvinutosť. Na Seychelách je turizmus vžitý dlhé roky, na Maledivách, lokálnych ostrovoch len začína. Na Maledivách napríklad v obchodoch nekúpiš ryby ani kokosové orechy, či kokosový olej. Každému domácemu rastie kokos na záhrade a ryby si tiež chodia loviť sami. Ešte akoby nezistili, že turisti by od nich tie ryby a kokosy kúpili niekedy aj za 2-3 násobné ceny.

Na Seychelách boli drahé služby, za obed v reštaurácii ste v pohode dali aj 30€. Na Maledivách zaplatíš za večeru 9€, čo je rozhodne menej. Na druhú stranu, na Seychelách však pestujú veľa vlastných potravín, hlavne zeleninu a ovocie a ich ceny sú úplne nízke.

Naopak na Maledivách sa importujú ešte aj vajíčka, čo spôsobuje vysoké ceny potravín a malý výber. Na Seychelách sme si varili obedy a večere od výmyslu sveta, na Maledivách sme boli radi, keď sme našli v obchode niečo iné ako konzervu.

V poslednom rade sú rozdielne ceny ubytovania. Na Seychelách je problém nájsť ubytovanie pod 70€ na noc, na Maledivách začínajú ceny na 25€ a za 35€ už máte super ubytovanie.

Spomienky z detstva

Ja si pamätám, že už ako dieťa som počula o Maledivách ako o niečom strašne krásnom a luxusnom – a nedosiahnuteľnom. A zrazu som tam dovolenkovala a vyšlo ma to neskutočne lacno. Takto tri roky dozadu sme minuli za týždeň dovolenky v Taliansku v Lido di Jesolo a Benátkach 700€. Teraz 910€ za 12 dní na Maledivách a výlet do Mníchova.

Postupne sa z tohto lacného exotického cestovania stáva tradícia. Brazíliou, Seychelami a Maldivami jednoznačne nekončím. Na svete je ešte mnoho krásnych, na prvý pohľad finančne nedostupných destinácii. A postupne do nich budem cestovať a ukazovať všetkým, že Slováci nemusia za bežné peniaze chodiť na dovolenky do Turecka, Bulharska, či Talianska, ale aj do rajov na zemi ako sú Seychely a Maledivy.

Ak chceš o cestovaní získať viac tipov, celé know-how nájdeš na mojom Travelhacker blogu. Ak chceš cestovať, no nevieš, ako a kde začať, odporúčam ti moju knihu Cestuj bez miliónov, ktorú pravidelne aktualizujem o nové tipy a triky, ktoré získavam počas ciest.

