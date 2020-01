Seychely bez miliónov na účte

Seychely sú podľa mnohých rajom pre bohatých. Po 2 týždňoch tu viem potvrdiť, že rajom Seychely rozhodne sú. Ale len pre bohatých? To sotva!

Seychely sa nachádzajú uprostred Indického oceánu, tvorí ich veľa ostrovčekov, z ktorých najznámejšie sú Mahé, Praslin a La Digue. Ja s priateľom sme sa rozhodli zostať na hlavnom ostrove – Mahé.

Ako sa dostať na Seychely šikovne a lacno?

Letenka je jedným z najvyšších nákladov – bežná cena je medzi 800 – 1000€/osobu. Niektorí ale viete o mojej „letenkovej obsesii“, ktorá ma ani tento krát nesklamala. Vďaka chybnému tarifu a bystrému oku stránky kadetade.com som našli letenky za 250€ na trase Miláno-AbuDhabí-Mahé, Mahé-Paríž.

Rýchlo sme sa dohodli, kedy chceme cestovať, pozreli sme počasie, living costs a vytasili sme kreditku. O 30min neskôr už sme mali potvrdenie o letenkách na maile.

Autobusy na Seychelách = najväčší adrenalínový zážitok

Keď si sadneš dopredu, s istotou budeš zatínať všetky svaly na tele a adrenalín ti stúpne do riadnych čísel. Seychely sú veľmi hornaté a keď chceš ísť z jedného mesta do druhého, musíš vždy prejsť cez hory. Cesty tu boli vybudované v 70-tych rokoch, kedy boli zjavne v móde ostré zákruty a úzke cesty.

Modré autobusy sú teda minimálne pre turistov takými miestnymi rollercoastermi. Jedna cesta stojí 35 centov, nech ideš akokoľvek dlho, my sme si takto precestovali celý ostrov. A mimochodom, nehodovosť je minimálna.

Ako nájsť lacné ubytovanie na Seychelách?

Ceny hotelov na Seychelách sú naozaj vysoké, za noc vieš dať v kľude aj 1000€. Náš budget bol mierne skromnejší – 40USD/noc/2 osoby. Najprv sme nevedeli nájsť ubytovanie pod 70€/noc, google jednoducho nenachádzal stránky s tak lacným ubytovaním...

Ale budget nás nepustil, tak sme hľadali ďalej. Spoľahli sme sa na pomoc od domácich, ktorých sme našli cez Facebook, Airbnb a Google. Začali sme im písať, či by nás ubytovali za 40 dolárov na noc, prípadne či niekoho nepoznajú. A bum, zrazu sme mali dve ponuky.

Nakoniec sme sa dohodli s Nemcom žijúcim na Seychelách. Jeho domček bol 2 minúty od pláže a okolo bola skvelá príroda. V dome sme neplánovali stráviť veľa času, takže bolo pre nás v pohode, že budeme zdieľať dom s niekým ďalším. A neskôr sme zistili, že v 40 dolároch máme dokonca aj raňajky – odmena pre odvážnych.

To, či budeš bývať pod holým nebom alebo v izbe je na tebe. Tu sú moje triky ako to spraviť šikovne:

namiesto hotelov a hostelov bookni ubytovanie cez Airbnb. Je to ubytovanie priamo u domácich ľudí a je lacnejšie ako hotely. Navyše vieš využiť aj pozývací a business kupón a na každé ubytovanie ušetriť až 82€. Ako na to pozri v tomto článku s návodom

Je to ubytovanie priamo u domácich ľudí a je lacnejšie ako hotely. Navyše vieš využiť aj pozývací a business kupón a na každé ubytovanie ušetriť až 82€. Ako na to pozri v tomto článku s návodom keď už bývanie v hoteloch, tak cez Booking.com. Aktuálne ponuky na ubytovanie na Seychelách pozri cez tento odkaz.

Potraviny tu v podstate majú absolútne pod palcom Indovia a hypermakety tu nehľadaj

Všade majú takmer to isté, veľké hypermarkety ako napr. Tesco tu nie sú. Vo všeobecnosti platí, že čo je vypestované lokálne, je lacné. Naopak, čo je dovezené, stojí viac. Nižšie zopár príkladov:

Lokálne potraviny

- ryby - stoja cca 3€/kilo, je tu široký výber, všetko fresh, vylovené z oceánu.

- ovocie - avokáda, papáje, mangá a rôzne exotické ovocie rastie všade, 2 obrovské avokáda (a tým myslím 500g avokáda– na porovnanie tie najväčšie u nás sú 250-300g) tu napríklad kúpiš za 1,30€.

- zelenina - stojí o 20% menej ako na SVK a predávajú ju priamo pred záhradami, kde sa vypestovala (nižšie foto).

Dovezené potraviny

- mäso - chladené, dovezené z Indie/Európy/Južnej Afriky, kilo stojí okolo 10€ a kvalita je dosť mizivá).

- mliečne výrobky - sú dovážané, ale predáva sa tu maslo a cheddar značky Kerrygold, ktoré majú super kvalitu. Cena syru aj masla sú okolo 2,30€/200g.

- alkohol – okrem miestneho piva a likéru z kokosov je tu všetko dovezené a cena je cca 2-násobná. Napríklad fľašu Red label tu kúpiš za cca 35€, fľašu červeného vínka 10€.

Keď chceš stravu ako v Európe, nájdeš ju v luxusných hoteloch, no zaplatíš si za ňu, večera/obed stojí od 25€ do 40€.

Strava a reštaurácie na Seychelách

Keď ťa nebaví variť, ale ani platiť 20€ za každý obed, existujú tu obedové bufety, kde domáci vo svojich domoch alebo v malinkých reštauráciach varia jedlo to-go. Na výber sú 3-4 jedlá a jedna porcia stojí 3-4€.

Praktické tipy o Seychelách a‘la čo ti v bedekri nepovedia

Na Seychely nemôžeš prísť bez toho, aby si mal zajednané ubytovanie

Po prílete sa ťa na pasovej kontrole pýtajú, kde bývaš – buď názov hotela alebo za kým si prišiel. My sme bývali u lokálnych, takže sme povedali, že ideme za kamarátmi. Bol to celkom slušný výsluch - pýtali sa nás, kde sme sa stretli, ako dlho ich poznáme, nakoniec im zavolali, aby si overili naše alibi.

Takže, keď plánuješ prísť a spať na pláži, budeš potrebovať, buď meno hotela, ktoré im dáš alebo spriazneného domáceho.

Na Seychely môžeš prísť kedykoľvek

Reálne tu neexistuje zima a teplota sa pohybuje celoročne medzi 25-35 stupňami. Podľa mesiacov potom chytíš dážď, extrémne teplo, sucho alebo len ,,normálne teplo" (okolo 25 stupňov).

Pozor ale, medzi júnom a septembrom tu bývajú silné morské prúdy a vlny sú veľké a nebezpečné, že niektoré super pláže sú neprístupné.

Akí sú Seychelania ľudia?

V prvom rade oddaní čajičkári. Čaj sa tu vyrába aj lokálne. Ich tradičným čajom je vanilkový čierny čaj. Mňam. Kto ale bude hľadať kvalitnú zrnkovú kávu, bude sklamaný – predáva sa tu len instantná Nescafe a tradičnú kaviareň sme tu reálne ešte nevideli. Všetci sa tu zdravia na ulici, aj keď sa nepoznajú. Malé „Hello, how are you?“ je tu na dennom poriadku. A je to skvelé, veľmi príjemné.

Pýtaj sa domácich, domáci vedia

Keď už sme pri tých Seychelanoch, sú veľmi ochotní pomôcť. Ideálne je, keď sa s nejakými spriatelíš, sú veľmi srdeční a veľmi ochotne ti pomôžu. Poznajú krajšie pláže ako Tripadvisor a majú kontakty.

My sme boli na súkromnom celodennom výlete so sprievodcom za 33€ namiesto 100€. Kúpali sme sa vo vodopádoch, boli sme v horách s brutálnym výhľadom na Eden Island (milionársky ostrovček tu na Seychelách) a nakoniec nás prepašoval na súkromnú pláž 5* hotela.

Stále si ale treba uvedomovať, že sa nachádzame na exotickom ostrove a ľudia tu sú iní ako v Európe – domáci radi sľúbia viac ako spravia a sú dosť random, treba sa im pripomínať, keď chceš dostať to, na čom si sa s nimi dohodol.

Pri výletoch, či už so známymi alebo s lokálnymi turistickými spoločnosťami si dohodni cenu vopred

Domáci veľmi peniaze neriešia, čo je super, keď niečo získaš lacno, ale nie, keď máš zrazu platiť 2x viac ako predtým – nám sa napríklad stalo, že ten istý domáci, ktorý nás zobral na výlet za 33€, o ktorom píšem vyššie, nás tento týždeň zobral na ďalší výlet, veľmi podobný, rovnako dlhý, no chcel 100€ - to nám ale zabudol dopredu povedať.

Za koľko sa nám tu darí žiť

Väčšinou nakupujeme sami v obchodoch a nejeme v reštauráciách, lebo nás baví variť a pretože reštaurácie sú tu dosť drahé. Taký náš bežný jedálniček vyzerá takto:

- raňajky: vajíčka na rôzne spôsoby, toasty, maslo, zelenina, ovocie, čajík.

- obed a večera: ryby, zelenina, ovocie, vždy na nejaký iný spôsob – curry ryba, avokádový dip so zemiakmi, baklažánovo-avokádové lasagne.

Nie sú tu žiadne plážové bufety, reštaurácia na každom kroku alebo zmrzlinári, takže reálne počas dňa na pláži nie je kde minúť peniaze. Keďže si nekupujeme sladkosti, alkohol, nutelky alebo Coca-Coly, ktoré sú tu drahé, reálne míňame asi toľko, koľko na Slovensku.

[caption id="attachment_690196" align="aligncenter" width="1000"] ....a aj tak sú tie najlepšie zážitky zadarmo :)[/caption]

Porovnanie s 5* Seychelami

Včera po výlete, ktorý som spomínala vyššie, sme sa rozhodli skúsiť jedlo v hotelovej reštaurácii - prvýkrát sme jedli mimo domu. Mali nedeľňajšie bufety - AllYouCanEat. Ocitli sme sa v luxusnej podobizni Seychel. V ponuke bolo kuracie a bravčové mäso, veľa morských plodov (chobotnice, krevety, mušle..), ovocie, zelenina na veľa spôsobov, sladké.

Povedali sme si, že zainvestujeme do svojich žalúdkov a išli sme do toho – zaplatili sme 500 Rupees, čo je v prepočte okolo 35€. Zrazu to bol iný svet – mali mäso aj európske ovocie – to v bežnom obchode nenájdeš.

Za vodu sme v reštaurácii zaplatili 5€, pričom rovnakú sme si kúpili deň predtým za 1€ v indickom obchode. Plus tu mali kvalitnú kávu – prvú na Seychelách, ktorú sme videli. Síce za 5€, ale stála za to.

Ako je možné, že ceny sú tu také vysoké? Jednoducho – 80% ľudí, ktorí sem chodia, si to môžu dovoliť. Čo ale tých 20%? Užívajú si dovolenku na Seychelách menej?

Ja osobne mám pocit, že je to práve naopak. Spoznávame lokálnu kultúru, máme vlastnú kuchyňu, opustenú pláž s plachými krabmi priamo za domom a ešte si aj zlepšujeme nemčinu, keďže bývame s Nemcom.

Cestujeme s autobusom po celom ostrove, vystúpime, kde chceme, zostaneme ako dlho chceme. A Seychelské pláže a hory sú rovnako krásne pre všetkých.

Prečo sme sa vlastne rozhodli na mesiac odísť na takmer druhý koniec zemegule?

Na Slovensku, v Bratislave mám svoju rutinu – práca, kamoši, škola, športovanie, rodina, výletíky... Vždy sa nájde niečo, čo vyplní deň. U mňa vyzerá väčšina týždňov dosť vyťažene a keď som vyťažená, nemám čas a priestor zamyslieť sa, čo vlastne počas toho týždňa robím, či mi to vyhovuje, či by som nechcela robiť niečo iné.

Tento priestor zamyslieť sa si začala vytvárať cestovaním – vždy, keď niekam cestujem, nechám doma 90% mojej vyťaženosti. A cestujem čoraz častejšie, posledného pol roka približne raz za mesiac.

No a prečo sme sa rozhodli odísť na celý jeden mesiac? Je to dosť dlhá doba, viem. Chceli sme si jednoducho skúsiť, či je to možné –či sa vieme zobrať a odísť a či vieme mesiac pracovať iba online. Navyše, chceli sme si skrátiť slovenskú zimu – slnko a teplo je pre nás lepšia alternatíva.

A ako teda vyzerá náš bežný deň na Seychelách?

Zobudíme, dáme si čajík a raňajky na terase, zopár hodín pracujeme, ideme sa kúpať, čítame si na pláži, rozmýšľame, brainstormujeme, športujeme, cestujeme po ostrove... Deň si skladáme podľa toho, čo chceme robiť a máme dosť času na rozmýšľanie o všetkom, čomu sa venujeme doma na Slovensku a na vymýšľanie toho, čo by sme robiť mohli, čo nás baví, fascinuje..

A ja už mám zoznam plný nápadov. Mimo iného som sa rozhodla, že budem šíriť moje vedomosti o výhodnom cestovaní – mojím cieľom je naučiť ľudí, ako cestovať lacno a šikovne.

Vždy ma štvalo, že si ľudia myslia, že cestovať do exotiky je drahé

A preto som začala tvoriť stránku Travelhacker a pomáhať mojimi tipmi ľuďom cestovať šikovne a lacno. Píšem o tipoch, ktoré sú praktické a šetria, čas, nervy alebo peniaze.

Ak chceš o cestovaní získať viac tipov, celé know-how nájdeš na mojom Travelhacker blogu. Ak chceš cestovať, no nevieš, ako a kde začať, odporúčam ti moju knihu Cestuj bez miliónov, ktorú pravidelne aktualizujem o nové tipy a triky, ktoré získavam počas ciest.

Janka Travelhacker